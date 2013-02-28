Чому не можна будити лунатиків

Існує міська легенда, що якщо розбудити лунатика, він може пережити сильний шок і з ним навіть може трапитися серцевий напад. Насправді, пробудження з такого сну саме по собі зовсім не небезпечне. Але якщо вам трапиться побачити людину, яка ходить уві сні, все-таки краще її не будити – і для неї, і для вас.

Тоді як в самому по собі пробудженні людини, яка страждає лунатизмом, нічого небезпечного для її здоров`я немає, існує велика ймовірність, що людина від несподіванки може поранитися і заподіяти шкоду тому, хто її розбудив. Зазвичай людина, схильна до лунатизму, починає ходити на третій стадії повільного сну, відомій також як повільний сон». На цій стадії сон дуже глибокий і прокинутися в цей час досить складно, хоч і можливо. Проте пробудження на цій стадії може привести до когнітивного порушення (учені називають цей стан сонною інерцією), яке може продовжуватися близько 30 хвилин.

Фахівці у області розладів, пов`язаних з сном, стверджують, що людина, що раптово прокинулася від глибокого сну, може сильно злякатися, довго не розуміти, де знаходиться або прийти в украй збуджений стан, mixstuff.ru