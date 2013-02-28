Дієта - відпочинок для печінки

Дієта № 5 створена для людей з хворобами печінки, але корисна буде для всіх. Тим більше, що, за словами лікарів, чи не 90% жінок схильні або вже зіткнулися з проблемою застою жовчі або навіть каменів у жовчному міхурі. Щоб поліпшити ситуацію, варто періодично дотримуватися цього режиму харчування.

У чому сенс дієти № 5? Основні завдання два: дати відпочинок клітинам печінки і влаштувати постійне очищення жовчного міхура від жовчі, щоб вона там не застоювалася. Виходячи з цих завдань, дієта № 5 стоїть на «трьох китах»: режим, список продуктів і список кулінарних технік. Розберемося з кожним окремо.

Режим: їсти потрібно часто, в ідеалі - кожні 2 години, в окремих випадках навіть частіше. Це потрібно для того, щоб жовч постійно викидалася з жовчного міхура, не застоювалася в ньому і не перетворювалася на камені. З цієї ж причини принцип «не їсти після 6» категорично не підходить для людей з проблемною печінкою - хіба що вони лягають спати о 9 вечора. Для всіх же інших правило просте: поїсти за 3 години до відходу до сну. А вранці - пошвидше поснідати, щоб відправити в роботу жовч, яка виробилася за ніч.

Список продуктів для дієти № 5 - дозволених і заборонених - досить довгий, так що легше запам`ятати основні групи. Виключаємо: тваринні жири (свинина, баранина, жирна риба, качка, твердий сир, вершки), кисле і консервоване (цитрусові, мариновані огірки і т.п.), гостре і копчене, свіжу випічку, здобу, шоколад і алкоголь, горіхи, бобові, шпинат і щавель, цибулю і часник.

Обмежуємо: жирні молочні продукти (сметана, незбиране молоко), сіль (до 10 г в день), яйця (1 жовток в день). Їмо спокійно: супи на овочевому бульйоні, нежирні молочні продукти, телятину, свинину, курку, каші, овочі, солодкі фрукти, олія.

Кулінарні техніки. При смаженні в продуктах і маслі з`являються речовини, які стимулюють вироблення жовчі і змушують клітини печінки активно працювати. Оскільки ми хочемо влаштувати печінці відпочинок, а в жовчному міхурі підтримувати мінімальний рівень жовчі, про смаження варто забути. Замінити цей прийом можна тушкування з достатньою кількістю води.

Консервування та маринування означають багато оцту, прянощів, солі - продуктів, які стимулюють вироблення жовчі. З описаних вище причин - відмовляємося від цих прийомів. Це ж стосується і до копчення. Таким чином, список дозволених кулінарних технік наступний: варіння, тушкування, запікання, приготування на пару.

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