Як лікують душевні рани чоловіки і жінки?

Як відомо, чоловіки і жінки відрізняються один від одного в емоційному плані. Зокрема, представники різної статі по-різному реагують на емоційні проблеми. В ході нового дослідження британські учені з`ясували, як чоловіки і жінки вважають за краще лікувати душевні рани.

Дослідження показало, що більшість жінок вважають за краще вирішувати свої проблеми за допомогою друзів або професійних психологів. Вони вважають за краще виговоритися. А ось чоловіки назвали секс кращим способом вирішити емоційні труднощі. Звернення до психологів або друзів більшість з них вважає проявом слабкості.

Разом з тим, якщо секс не приносить чоловікові бажаного душевного спокою, він відчуває себе ще гірше. На думку психологів, така реакція чоловіків пояснює, чому представники сильної статі частіше стають алкоголіками і наркоманами, здійснюють суїциди.

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