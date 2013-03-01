Число жертв стрільця в Швейцарії досягло трьох осіб

Число жертв робітника, який влаштував стрілянину на заводі у Швейцарії, досягло трьох осіб, зазначається в повідомленні поліції кантону Люцерни.

Про це повідомляє РІА «Новости».

Нагадаємо, вранці 27 лютого чоловік відкрив стрілянину в їдальні деревообробного підприємства Kronospan, розташованого в комуні Менцнау швейцарського кантону Люцерн. Він убив двох і поранив сімох осіб, після чого застрелився сам. Шістьох тяжкопоранених було доставлено до лікарні на вертольотах.

"У четвер, 28 лютого, ще один потерпілий помер у лікарні від отриманих поранень", - зазначається у комюніке.

П`ятеро осіб, як і раніше, перебувають у лікарнях у тяжкому стані.

За даними поліції, стрільцю було 42 роки. Як повідомив на прес-конференції представник підприємства, вбивця працював на заводі 10 років, зарекомендував себе як спокійний і безконфліктний співробітник. Водночас, за інформацією швейцарських ЗМІ, злочинець міг страждати на психічні розлади. Мотиви злочину поліція поки не може пояснити. Відомо, що керівництво підприємства збиралося провести реструктуризацію на тлі скорочення замовлень минулої осені.