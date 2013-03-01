Чай каркаде запобігає утворенню пухлин

Напій, одержаний з квітів гібіскусу дуже багатий на антиоксиданти, які, як відомо, омолоджують. Вони сприяють захисту організму від дії на клітини вільних радикалів, і завдяки цьому запобігають утворенню доброякісних і злоякісних пухлин.

Квітки мають червоний колір завдяки речовинам антоціанам, які мають Р-вітамінну активність і тим самим сприяють зміцненню стінок кровоносних судин, регулюючи їх проникність. Напій дуже корисний людям, що мають проблеми з судинами.

У квітках міститься лимонна кислота в достатній кількості, яка допомагає поліпшенню загального стану організму, що у свою чергу є профілактикою застудних і інфекційних захворювань.

Лінолева кислота, яка входить до складу квіток , блокує появу бляшок холестеринів на стінках судин і розчиняє жир, непотрібний організму .

Каркаде також використовується як спазмолітичний і сечогінний засіб.

При різних захворюваннях з його допомогою можна знижувати температуру тіла.

Вітаміни на чолі з вітаміном С і незамінні жирні кислоти допомагають пити від стресу і хронічної втоми, покращують метаболізм мозку. Відомий благотворний його вплив на сечостатеву систему. Тому каркаде можна успішно використовувати для відновлення чоловічого здоров`я.

Витягнуті з напою заварені квіти гібіскусу також вживають в їжу. Пектин, що входить до складу чаю сприяє виведенню з організму солей важких металів. Він здатний, як губка, вбирати токсини і шлаки, які накопичуються в організмі, і виводити їх природним чином.

Якщо ж приймати каркаде натщесерце, його можна використовувати як антипаразитарний засіб.

При похмільному синдромі чай каркаде цілком може замінити капустяний розсіл – він здатний з успіхом позбавити організм від продуктів розпаду алкоголю.

Каркаде містить фруктові кислоти, амінокислоти, антиоксиданти, макро- і мікроелементи, легкозасвоювані вуглеводи, біофлавоноїд і різні вітаміни.

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