У Росії 27 осіб потрапили до лікарні через викид хлору

У Росії 27 осіб потрапили до лікарні внаслідок викиду хлору на хімічному підприємстві в Пермському краї.

Як повідомляє радіостанція «Эхо Москвы», НП сталася на підприємстві «Сода-Хлорат», розташованому в Березниках. Повідомлення про подію надійшло в регіональне відділення МНС вранці.

У цеху з виробництва рідкого хлору внаслідок порушення технологічного процесу стався короткочасний викид хімічної речовини.

Наразі обстановка в районі підприємства нормалізувалася, витоку хлору і загазованості немає, перевищення ПДК і запаху хлору в повітрі немає, зазначають рятувальники.

За фактом інциденту проводиться дослідча перевірка.

echo.msk.ru