У Росії 27 осіб потрапили до лікарні через викид хлору
12:43, 01 березня 2013Зарубіжні новини
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На хімпідприємстві
У Росії 27 осіб потрапили до лікарні внаслідок викиду хлору на хімічному підприємстві в Пермському краї.
Як повідомляє радіостанція «Эхо Москвы», НП сталася на підприємстві «Сода-Хлорат», розташованому в Березниках. Повідомлення про подію надійшло в регіональне відділення МНС вранці.
У цеху з виробництва рідкого хлору внаслідок порушення технологічного процесу стався короткочасний викид хімічної речовини.
Наразі обстановка в районі підприємства нормалізувалася, витоку хлору і загазованості немає, перевищення ПДК і запаху хлору в повітрі немає, зазначають рятувальники.
За фактом інциденту проводиться дослідча перевірка.
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