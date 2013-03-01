У Багдаді на річці затонув плавучий ресторан
14:39, 01 березня 2013Зарубіжні новини
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Загинуло не менш як 15 осіб
У Багдаді на річці Тигр затонув плавучий ресторан, на борту якого у цей момент перебувало більш як 100 осіб, зокрема – жінки і діти.
Як повідомляє ІТАР-ТАСС з посиланням на кувейтське інформаційне агентство КУНА, в результаті загинуло не менш як 15 відвідувачів, ще декілька вважаються зниклими без вісті.
На даний час рятувальники і добровольці продовжують пошук людей.
Причини трагедії поки що невідомі, проте представники адміністрації Багдада відкинули припущення про можливу диверсію і висловили упевненість у тому, що подія є нещасним випадком.
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