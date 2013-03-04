Американським лікарям вперше вдалося вилікувати дитину від ВІЛ

Американським лікарям вдалося вперше практично повністю вилікувати дитину, яка народилася з вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), повідомляє РІА «Новости».

Група дослідників заявила у неділю на конференції в Атланті, що це перший випадок у світі, коли у новонародженої дитини спостерігається так зване "функціональне лікування": вірус більше не відтворює себе в організмі пацієнта, який не приймає спеціальні препарати. Досі подібне явище спостерігалося лише у 0,5% дорослих пацієнтів.

"Можете називати це практично повним виліковуванням", - заявив один з учасників конференції. Наголошується, що досі у світі відомий лише один випадок повного виліковування пацієнта з ВІЛ-інфекцією. Тімоті Брауну, відомому як "берлінський пацієнт", пересадили стовбурові клітини від донора з генетичною мутацією, завдяки якій його імунна система була невразлива для ВІЛ.

Випадок новонародженої дівчинки з Міссісіпі принципово відмінний: дитині, яка має високий ризик зараження ВІЛ від матері, через 30 годин після появи на світ почали вводити препарати, які пригнічують вірус, і через 29 днів аналіз крові показав відсутність вірусу в організмі. При цьому зазвичай в організмі формуються вірусні резервуари, через які хвороба повертається за відсутності лікування.

Проте на цей раз лікарі із здивуванням виявили, що в організмі дівчинки вірус не відтворюється, хоча мати перестала давати дитині ліки через 18 місяців після початку лікування. Лікарі пояснюють феномен саме раннім початком введення препаратів, завдяки чому в організмі не встигли сформуватися вірусні резервуари. "Це доводить, що можливо виліковувати дітей з ВІЛ", - заявив один з дослідників.