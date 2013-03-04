В Індії жертвами ДТП стали 11 школярів

Шкільний автобус у понеділок врізався у вантажівку на півночі Індії, 11 дітей загинули, ще близько 10 отримали поранення, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на телеканал NDTV.

ДТП сталося у північному штаті Пенджаб близько 8.00 за місцевим часом на трасі поблизу міста Джаландхар.

"Сім школярів загинули на місці події, ще четверо померли по дорозі до госпіталю", - повідомив телеканалу представник поліції. Водій автобуса також загинув.

Скільки людей перебувало в автобусі, не уточнюється. Поліція з`ясовує причини аварії.