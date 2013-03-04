Британську королеву Єлизавету II госпіталізовано

Британську королеву Єлизавету II було госпіталізована з симптомами гастроентериту - захворювання шлунку.

Про це повідомили сьогодні представники Букінгемського двору, передає ІТАР-ТАСС.

Всі намічені на майбутній тиждень офіційні заходи за участю 86-річної королеви буде скасовано або перенесено, включаючи запланований на 6-7 березня візит до Італії.

Госпіталізація британської королеви є запобіжним засобом, таке рішення було ухвалене для того, щоб лікарі могли краще оцінити стан здоров`я монарха, запевнили в Букінгемському палаці.

Єлизавета II проведе два дні в лікарні імені короля Едуарда VII, розташованою в центрі Лондона.

Стан здоров`я королеви не погіршився, повідомили сьогодні представники двору.

Про нездужання Єлизавети II представники двору повідомили минулої п`ятниці. Того дня вона була змушена пропустити в Уельсі військовий парад з нагоди національного свята цієї частини Великобританії - дня святого Давида.

Єлизавета II відома міцним здоров`ям в свої 86 років. Востаннє її госпіталізували в 2003 році, щоб зробити операцію на коліні.