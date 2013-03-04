В результаті землетрусу в Китаї зруйновано 700 будинків

Землетрус магнітудою 5,5 на південному заході Китаю пошкодив 2,5 тисячі будинків, зруйнував 700 будинків, поранення дістали 30 осіб, повідомляє агентство Сіньхуа.

Як передає РІА Новини, раніше агентство Франс Прес повідомило про те, що внаслідок стихії зруйновано близько сотні споруд.

Землетрус було зафіксовано в неділю вдень в сільській місцевості провінції Юньнань, його вогнище залягало на глибині 9 кілометрів.

Землетруси в гірських районах на південному сході Китаю не рідкість. Протягом останніх тижнів в південних регіонах КНР майже щодня фіксувалися землетруси, магнітуда найсильнішого з яких становила 4,9.