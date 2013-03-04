В Японії число жертв снігопадів досягло восьми осіб

Число жертв снігопадів, які обрушилися на північну частину центрального японського острова Хонсю й північний острів Хоккайдо, досягло сьогодні восьми осіб. Про це повідомляє ІТАР-ТАСС.

У місті Накасібецу машину, в якій знаходилася мати з трьома дітьми, завалило снігом. За даними поліції, всі четверо загинули від отруєння чадним газом - через стихію вони не змогли вибратися зі свого транспортного засобу. Місцеві жителі оповістили служби порятунку про те, що автомобіль опинився під завалом, проте через негоду рятувальникам знадобилося більше двох годин, аби дістатися до місця пригоди.

Ще одна трагедія сталася в районі села Юбецу на острові Хоккайдо, де батько й його дев`ятирічна дочка потрапили в снігову бурю. Чоловік помер у лікарні від переохолодження, проте життю дівчинки, за даними лікарів, ніщо не загрожує. Також двоє людей на півночі країни вважаються зниклими безвісти.

Напередодні ввечері в префектурі Акіта швидкісний поїзд "Сінкансен" зійшов із рейок. Як припускають у поліції, причиною стали снігові замети на залізничному полотні. В поїзді перебували 130 пасажирів - ніхто з них не постраждав.

У деяких районах утворилися багатокілометрові пробки. Жителі близько 1,7 тис. будинків мають проблеми з подачею електроенергії.

Потужні снігопади із сильними поривами вітру тривають на півночі Японії другу добу. За прогнозами національного метеорологічного управління країни, негода в цьому регіоні може продовжитися до понеділка.

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