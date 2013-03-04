У США сонний чоловік разом зі спальнею провалився під землю
Карстова воронка
Рятувальникам американського штату Флорида не вдалося виявити чоловіка, спальня якого провалилася під землю, поки він спав.
Як повідомляє Газета.Ru із посиланням на ВВС, пошуки припинено: 36-річного Джеффрі Буша визнали загиблим.
«Наразі виявити тіло неможливо», - заявив представник місцевої влади, додавши, що воронка, в яку провалилася частина будинку, «дуже незвичайна».
Карстові воронки, які утворюються внаслідок розмивання грунту підземними водами, - часте явище в деяких частинах Флориди, проте зазвичай вони маленькі. Тим часом діаметр воронки, в яку провалився Буш, складає не менше 30 метрів. Спочатку повідомлялося, що під землю пішов увесь будинок, але пізніше стало відомо, що провалилася лише його частина, а саме спальня, в якій на той момент знаходився господар.
За словами брата загиблого, на ім`я Джеремі, в ніч на п`ятницю він також знаходився вдома й прокинувся, почувши крики Джеффрі. Відкривши двері в його кімнату, він побачив на місці спальні гігантську воронку. Джеремі зістрибнув униз, намагаючись врятувати брата, проте це йому не вдалося - більш того, його самого довелося рятувати поліції.
Дж.Буш також розповів, що кілька тижнів тому їхній будинок відвідувала інспекція, яка обстежувала будівлю на наявність карстових воронок, але нічого не знайшла.