Найстарша жінка в світі відзначає своє 115-річчя

Найстарша жінка в світі відзначає сьогодні своє 115-річчя.

З цієї нагоди Місао Окава з японського міста Осака, яка народилася в 1898 році, одержала букет квітів. Співробітники будинку для престарілих, де вона живе, приготували її улюблену страву - мариновану скумбрію, повідомляє ІТАР-ТАСС.

Місао Окаву було минулого тижня офіційно зареєстровано в Книзі рекордів Гіннесса як найстаршу жінку планети. У неї троє дітей, двом з них більш як 90 років. У японки четверо внуків і шестеро правнуків. Пані Окава ніколи не страждала на якісь серйозні захворювання, вона достатньо бадьора для свого віку і активно пересувається в інвалідній колясці.

У Японії проживає і найстарший у світі чоловік. Дзіроемон Кімура з міста Кіото народився 19 квітня 1897 року.

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