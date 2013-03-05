Вірус грипу А (Н1N1), або так званий «свинячий грип» переважає серед вірусів у Росії.

Про це УНІАН повідомили у Росспоживнагляді. За даними російських ЗМІ, у країні вже зафіксовано летальні випадки.

Зокрема, за інформацією російського телеканалу «Вести», тільки в Одинцовському районі Підмосков`я здійснюються екстрені заходи із запобігання епідемії «свинячого грипу». За останній час там померло відразу сім чоловік.

Окрім цього, на Камчатці офіційно зареєстровано 33 випадки зараження вірусом грипу A (H1N1). Від захворювання помер 44-річний чоловік.

Як зазначають у Росспоживнагляді, за результатами лабораторного моніторингу за циркуляцією респіраторних вірусів у структурі позитивних знахідок, як і раніше, домінує вірус грипу А (Н1N1) 2009, також виділяються віруси грипу А (Н3N2) і грипу В і віруси негрипозної етіології: парагрипу, РС-віруси і аденовіруси», - зазначається у повідомленні.

Наголошується, що за 9-й тиждень 2013 року (26 лютого – 3 березня) на території Російської Федерації перевищення тижневих епідемічних порогів захворюваності на ГРВІ і грип за сукупним населенням зафіксоване у 53 суб`єктах і в 13 центральних містах Російської Федерації.

З метою попередження поширення інфекції на території Російської Федерації застосовуються обмежувальні заходи в освітніх закладах. На 9-му тижні 2013 року було закрито 849 шкіл у 59 суб`єктах Російської Федерації, 3437 класів у 1279 школах у 71 суб`єкті.

У 55 суб`єктах Російської Федерації закрито 524 дошкільних освітніх установи, в 62 суб`єктах - 1418 груп у 931 дошкільній освітній установі.

У 11 суб`єктах закрито 14 шкіл-інтернатів, у 6 суб`єктах - 11 ПТУ, в одному суб`єкті закрито 1 виш.

Росспоживнагляд продовжує здійснювати моніторинг захворюваності на грип і ГРВІ на території Російської Федерації і своєчасного упровадження профілактичних і протиепідемічних заходів у період епідемічного підйому захворюваності.