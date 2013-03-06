Красивий чоловік - джерело якісного потомства
09:17, 06 березня 2013Зарубіжні новини
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Зробили висновок іспанські вчені
Жінки віддають перевагу красеням, тому що підсвідомо бачать в них джерело якісного потомства. До такого висновку прийшли іспанські учені.
Краса в значній мірі пов`язана з симетричністю рис обличчя, відзначають антропологи. Учені з університету Валенсії в ході дослідження прийшли до висновку, що симетричні риси обличчя (зовнішня краса) говорять про хороше фізичне здоров`я на генетичному рівні. Також встановлено, що у чоловіків з красивими рисами обличчя якість сперми, як правило, краща, ніж у непривабливих.
За словами учених, еволюційний механізм примушує жінок бачити в красивому чоловікові того, хто здатний дати здорове потомство.
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