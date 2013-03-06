Ботокс "б'є" по очах

09:29, 06 березня 2013
Зарубіжні новини
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Ускладнення - двоїння в очах, «падіння» верхньої повіки...

Ін`єкції ботокса від зморшок навколо очей можуть бути небезпечні для зору. Таке побоювання висловили фахівці офтальмологічного відділення лікарні "Мєїр" (Ізраїль).

У своїй статті експерти Шира Шин-Офір і Ієшуа Альмог відзначають, що природна отрута, використовувана для омолоджуючих ін`єкцій, також використовується в офтальмології для лікування косоокості і блефароспазму. Вони наводять дані статистики, згідно з якими в трьох випадках ця косметична процедура дала ускладнення у вигляді диплопії (двоїння в очах), «падіння» верхньої повіки, погіршення зору, зниження сльозовиділення. Після огляду лікарі зробили висновок, що ці ускладнення викликані ослабленням м`яза після введення ботоксу. Разом з тим, зір потерпілих самостійно нормалізувався через декілька тижнів.

За словами авторів дослідження, перед проведенням процедури омолоджування косметологи повинні попередити пацієнтів про можливі неприємні наслідки для зору.

likar.info

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