У США більш як 250 тис. споживачів залишилися без електрики
Через снігопад
Більш як 250 тисяч споживачів залишилися без електропостачання через снігопад, що обрушився на штати Східного узбережжя.
Сильний вітер, швидкість якого місцями перевищує 28 м/с, обриває лінії електропередач, повідомляє ІТАР-ТАСС.
За даними місцевих ЗМІ, наймасштабніші відключення зафіксовані в штаті Вірджинія, де без світла залишилося 123 тисячі осіб. До Нью-Джерсі електропостачання немає у 40 тисяч споживачів – в основному це мешканці прибережного міста Атлантик-Сіті. Також повідомляється про обрив мереж у штатах Мериленд і Делавер.
У штаті Вірджинія губернатор Роберт Макдоннелл оголосив надзвичайний стан. У Мериленді для руху автомобілів закрито міст через Чесапікську затоку.
Крім того, повідомляється про чотирьох загиблих у дорожно-траснпортных подіях, які викликані поганими погодними умовами.
За прогнозами синоптиків, негода збережеться до вихідних.