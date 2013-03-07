Чорний чай врятує від інсульту

Сфокусувавши свою увагу на складі чорного чаю, який у Великобританії вважається найпопулярнішим, фахівці вивчили вплив, який він може чинити на утворенню тромбів. Як виявилося, вживання 4 чашок напою щодня знижують на 21% вірогідність їх виникнення, у той час як його рідкісне вживання такого позитивного ефекту не надає.

Для участі в експерименті вчені залучили 74960 чоловіків і жінок, які на початковому етапі дослідження (1997 pik) мали гарне самопочуття. Чотири тисячі з них протягом наступних 10 років перенесли інсульт (у більшості випадків було зафіксовано ішемічний інсульт).

Учасники повинні були розповісти про свої звички споживання чаю. Фахівці, виключивши такі відомі показники ризику виникнення інсульту як куріння і високий артеріальний тиск дійшли висновку: чорний чай покращує в значній мірі стан людей. Такий ефект вони пояснили флавоноїдами, що містяться в чорному чаї, які корисні для здоров`я серця і головного мозку.

"Позитивно впливає, чорний чай знижує кардиоваскулярный ризик завдяки вмісту флавоноїдів. Регулярне вживання 1-3 чашок чаю скорочує рис виникнення інсульту. Нами було встановлено ід час дослідження, що у добровольців, які пили не менше 4 чашок напою на день, ризик отримати інсульт був на 21% нижче в порівнянні з тими, хто нехтує вживанням цього напою", - зазначили автори експерименту.