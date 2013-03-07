ООН добиватиметься переслідування за злочини проти жінок.

Про це йдеться у переданому агентству УНІАН посланні генерального секретаря ООН Пан Гі Муна з нагоди Міжнародного жіночого дня 8 березня.

«У цьому році в Міжнародний жіночий день нехай наше почуття обурення спрямує нас до практичних дій. Ми оголошуємо, що будемо добиватися переслідування за злочини проти жінок і що ніколи не допустимо, щоб жінки розплачувалися за пережиті ними ж знущання», - зазначив Генсек ООН.

За його словами, ООН знову зобов`язується викорінювати «цю глобальну загрозу здоров`ю, де б вона не таїлась, вдома або на роботі, в районах, охоплених війнами або у благополучних країнах, або в умах людей, які дозволяють зберігатися цій формі насильства».

Генсек ООН наголосив, що Організація дає особливу обіцянку жінкам, які перебувають в умовах конфліктів, де сексуальне насильство занадто часто застосовується як засіб приниження супротивника шляхом знищення його гідностію».

«До цих жінок ми звертаємося зі словами: Організація Об`єднаних Націй з вами. Я як її генеральний секретар заявляю, що забезпечення благополуччя всіх, хто постраждав від сексуального насильства в умовах конфліктів, повинно бути нашою головною турботою»,- сказав генсек ООН.

Він повідомив, що доручає своїм старшим радникам включити боротьбу із сексуальним насильством в число першочергових завдань всієї діяльності ООН у галузі миротворчості та підтримання миру.

Генсек нагадав, що система ООН здійснює кампанію «Спільно покінчимо з насильством щодо жінок», в основі якої лежить простий, але переконливий принцип - усі жінки і дівчатка володіють основоположним правом жити, не піддаючись насильству.

Він також повідомив, що цього тижня у Нью-Йорку на сесії Комісії зі становища жінок проводиться найбільший захід ОООН, присвячений питанню викорінення насильства щодо жінок. «Цей захід має дати максимальний ефект - і ми будемо наполегливо добиватися прогресу після його завершення», - додав генсек ООН.