У США 7 осіб загинули внаслідок пожежі в будинку
11:01, 11 березня 2013Зарубіжні новини
0
Зокрема п`ятеро маленьких дітей
Семеро осіб, зокрема вагітна жінка і п`ятеро дітей віком від восьми місяців до трьох років, загинули наслідок пожежі в житловому будинку в штаті Кентуккі в США.
Як повідомляє РІА «Новости» з посиланням на телеканал CNN, пожежа сталася в місті Грей. За словами родича одного із загиблих, на момент пожежі в будинку знаходився його племінник з своєю вагітною нареченою і троє її дітей. Крім того, ще двоє дітей ночували в будинку в ніч трагедії.
Влада міста поки що не може встановити, що саме стало причиною загоряння, проте зазначають, що слідів умисного підпалу не виявлено.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter