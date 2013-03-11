У США 7 осіб загинули внаслідок пожежі в будинку

Семеро осіб, зокрема вагітна жінка і п`ятеро дітей віком від восьми місяців до трьох років, загинули наслідок пожежі в житловому будинку в штаті Кентуккі в США.

Як повідомляє РІА «Новости» з посиланням на телеканал CNN, пожежа сталася в місті Грей. За словами родича одного із загиблих, на момент пожежі в будинку знаходився його племінник з своєю вагітною нареченою і троє її дітей. Крім того, ще двоє дітей ночували в будинку в ніч трагедії.

Влада міста поки що не може встановити, що саме стало причиною загоряння, проте зазначають, що слідів умисного підпалу не виявлено.