Росія лідирує в Європі за самогубствами серед дітей

Росія займає перше місце в Європі за кількістю самогубств серед дітей і підлітків, повідомили УНІАН у Росспоживнагляді.

«Сьогодні Російська Федерація займає перше місце в Європі за кількістю самогубств серед дітей і підлітків. За останні роки кількість дитячих суицидов і спроб самогубств збільшилася на 35-37%. Всього ж у період із 1990 по 2010 рр. у Росії було зареєстровано близько 800 тисяч самогубств», - йдеться в повідомленні.

У статистиці відзначається зростання числа дитячо-юнацького суїциду. За даними дослідження, лише в 2009 році в Росії наклали на себе руки 1379 хлопців і 369 дівчат віком від 15 до 19 років.

За даними державної статистики, якщо в 2009 році в РФ було здійснено 260 підліткових суїцидів, то в 2010-му їх було в 1,2 раза більше. У країні відбувається близько 19-20 випадків самогубств на 100 тисяч підлітків, що втричі більше, ніж світовий показник.

«Найбільша частота суїциду спостерігається у підлітків і молоді у віковому діапазоні 15-35 років. У цієї категорії суїцидентів на 1 смерть доводиться до 200 нереалізованих суїцидальних спроб», - зазначають у відомстві.

У ситуаціях, коли привід для самогубства встановлений напевно, статистика говорить про те, що причиною трагедії є в основному конфлікти з батьками або нерозділене кохання.

Лише в 10% підлітків у разі самогубства є дійсне бажання покінчити із собою, в інших 90% - це «крик про допомогу». Часто суїцидальні дії підлітків носять демонстративний характер, робляться у вигляді своєрідного «суїцидального шантажу».

При цьому у відомстві підкреслюють, що сайти, які містять заклики й способи самогубства, є чинниками, що впливають на прийняття дитиною рішення про самогубство. Часто ігрова форма подачі інформації, наявність обговорень і коментарів спонукають у дитини додатковий інтерес до теми самогубства і стимулюють рішення добровільно піти з життя навіть за відсутності «традиційних» причин суїциду.

В усіх країнах світу суїциди входять до числа десяти провідних причин смерті населення. Прогнозується, що до 2020 року суїцид вийде на друге місце в світі як причина смерті, обійшовши рак і поступаючись лише серцево-судинним захворюванням. За статистикою, щодня в світі добровільного йдуть з життя близько 3 тисяч осіб, щорічно – приблизно 1 млн осіб, що становить 1,5% всіх смертельних випадків.

У 1996 році ООН намітила політику діяльності із запобігання самогубствам, тема яких раніше була ігнорованою в усьому світі.

Всесвітня організація охорони здоров`я визнала важливість проблеми самогубств для суспільного здоров`я й у 1999 році виступила з глобальною ініціативою профілактики самогубств.