Чим корисні суші

Нещодавно дієтологи визнали, що суші, все-таки, є корисною стравою. Дієтологи зазначили, що суші є однією з небагатьох страв, які можна вживати з задоволенням і з користю як для здоров`я, так і для фігури.

Справа в тому, що в традиційних суші і ролах міститься дуже багато сполук, користь яких зберігається за рахунок особливого способу приготування. Основна частина будь-якого суші і ролу - рис - багатий складними вуглеводами, які заряджають організм людини енергією. Крім того, у рисі міститься рослинна клітковина, важливі білкові сполуки і залізо.

Риба та інші морепродукти, що входять до складу суші та ролів, володіють низькою калорійністю, однак при цьому дають організму запас білка і мінеральних сполук - цинку, фосфору, йоду, калію. Особливо цінний вміст у рибі жирних кислот, корисних для здоров`я. Водорості норі, використовувані для приготування суші та ролів, є природними джерелами заліза і кальцію, а також йоду. Ці речовини необхідні для правильного розвитку кісткової тканини і системи кровоносних судин.

Соя, з якої робиться традиційна приправа - соєвий соус, включає до свого складу поліненасичені жири та вітаміни В. Також корисна і приправа вассаби - японська гірчиця, так як в ній багато аскорбінової кислоти.