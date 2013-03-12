Як уникнути нічних жахіть?

Нічні жахіття пов`язані з вживанням гострих страв перед сном. Страви, що містять в собі велику кількість спецій, приправ і прянощів можуть стати причиною жахливих снів.

Це обумовлено тим, що після прийняття гострої їжі метаболізм прискорюється, через що підвищується температура людського тіла, а діяльність головного мозку активізується.

Учені з Центру розладів сну при клініці Клівленда в Огайо, що проводили дослідження, рекомендують не вживати занадто гостру і пряну їжу безпосередньо перед сном, оскільки це загрожує погіршенням його якості і кошмарами, передає NBC News.

Згадане дослідження було проведене серед 398 осіб, 8,5 відсотка яких пережили згадані явища після вживання гострої їжі. Через прискорений метаболізм, підвищення температури та активної діяльності головного мозку, кожні 1,5 години чоловік потрапляв у фазу швидкого сну, якої характерні сновидіння. Крім того, спостерігалася дисфункція лобової частини мозку, яка стає причиною порушення механізмів, пов`язаних з емоційною реакцією і пам`яттю.

За словами фахівців, до таких наслідків призводить вживання перед сном страв національної мексиканської або тайської кухні. Саме тому вони рекомендують не вживати подібні страви, як мінімум, за три години перед сном. На їхню думку, сам процес травлення може стати причиною поганого сну людини, і може призвести до того, що на ранок вона прокинеться не виспаною і наче не відпочивала.

gazeta.ua