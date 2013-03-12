Будівлю СОТ у Женеві евакуйовано через загрозу вибуху
14:53, 12 березня 2013Зарубіжні новини
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Подробиці не повідомляються
Поліція евакуювала людей з будівлі штаб-квартири Світової організації торгівлі в Женеві через загрозу вибуху.
Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на «Рейтер».
За словами неназваного представника організації, наразі на місце події прибули співробітники поліції. Інші подробиці поки що не повідомляються.
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