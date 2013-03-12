Поліпшення у показниках здоров'я в Європі нерівномірне

Тоді як к цілому рівень здоров`я в Європейському регіоні, безумовно, покращився, дані європейської статистики у галузі охорони здоров`я вказують на нерівності всередині країн і між ними. Про це йдеться у Доповіді про стан охорони здоров`я в Європі 2012 р. (1). Доповідь є флагманською публікацією Європейського регіонального бюро ВООЗ і випускається один раз на три роки.

Про це УНІАН повідомили в Європейському регіональному бюро Всесвітньої організації охорони здоров`я (ВООЗ).

Наголошується, що подана у доповіді інформація охоплює 53 країни регіону і майже 900 мільйонів осіб і демонструє, що люди живуть довше і здоровішим життям. Очікувана тривалість життя у регіоні зростає, підвищуючись на 5%, починаючи з 1980 р. У 2010 р. вона досягла 76 років. Це зумовлено головним чином зниженням поширеності деяких причин смерті, а також зусиллями, які вживаються щодо дії на чинники ризику і соціально-економічні умови. Передбачається, що до 2050 р. люди, старші за 65 років, становитимуть більш як 25% загального населення регіону. Проте у показниках очікуваної тривалості життя спостерігаються значні нерівності між чоловіками і жінками, між країнами і між групами населення. Наприклад, очікувана середня тривалість життя для жінок досягла в 2010 р. 80 років, тоді як для чоловіків вона становить 72,5 року. Багато в чому такий розрив зумовлено відмінностями в образі життя і характері професійної діяльності.

У Доповіді про стан охорони здоров`я в Європі 2012 р. також подано дані про триваючого зниження загальних показників смертності, хоча у межах регіону коефіцієнти значно варіюють. Найвищі показники смертності спостерігаються у східній частині регіону, а найнижчі – у західних країнах. Найбільша частка смертності припадає на неінфекційні захворювання: вони стали причиною близько 80% випадків смерті. Захворювання системи кровообігу (ішемічна хвороба серця, інсульт тощо) зумовлюють близько 50% усіх смертей, далі іде рак, який є причиною близько 20% смертей.

Хоча інфекційні захворювання Європі зустрічаються рідше, ніж в інших регіонах світу, вони продовжують викликати занепокоєння, особливо це стосується туберкульозу (ТБ), ВІЛ-інфекції та інших інфекцій, які передаються статевим шляхом. Проте захворюваність на СНІД знижується, що підкреслює важливість ефективного лікування, а смертність від ТБ у регіоні за період з 1990 р. по 2010 р. впала на 30%.

Основні чинники ризику для здоров`я європейців сьогодні - це вживання тютюну, шкідливе вживання алкоголю. За оцінками, алкоголь зумовлює 6,5% всіх смертей у регіоні, а 27% людей віком 15 років і старше регулярно палять.

Як наголошується у доповіді, після скорочення за період з 1990 р. по 2010 р. дитячої смертності на 54% в Європі спостерігається найнижча дитяча смертність у світі (7,9 на 1000 живонароджених), хоча показники значною мірою варіюють між країнами.

Материнська смертність після 1990 р. скоротилася на 50% і становила в 2010 р. 13,3 материнських смертей на 100 000 живонароджених.

Смертність у результаті транспортних подій знизилася за період після 1990 р. на 50%, що пов`язане зі зниженням рівнів дорожньо-транспортних подій, зокрема тих, що пов`язані з вживанням алкоголю.

Частота самогубств скоротилася на 24–40% у всіх частинах Європи після її підвищення, яке спостерігалося у середині 1990-х років. Проте з недавнього часу темпи зниження частоти самогубств сповільнилися, що відбувається на тлі економічного спаду починаючи з 2008 р.

Частка населення, яке живе у міських районах, досягла у 2010 р. 70%, і очікується, що до 2045 р. вона перевищить 80%. Проживання у міських районах робить людей уразливими перед ризиками для здоров`я і дією різних детермінант.

У 28 з 53 країн Європейського регіону на перше місце серед причин передчасної смерті (до досягнення віку 65 років) вийшли онкологічні захворювання, випередивши серцево-судинні захворювання.

За оцінками, в Європі, проживає близько 73 мільйонів мігрантів (52% з них жінки), що становить близько 8% населення у цілому. Мігранти зазвичай молодші, менш фінансово благополучні, з більшою вірогідністю схильні до захворювань, у них нижчий рівень доступу до послуг охорони здоров`я, ніж у населення в цілому.