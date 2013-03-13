Песимісти живуть довше

До вельми несподіваного висновку прийшли німецькі учені. Результати їх дослідження показали, що у песимістів шансів прожити довго — більше, ніж у тих, хто бачить світ через рожеві окуляри, не дивлячись на всю похмурість думок і підготовку до гіршого.

Дослідження гріх хвалити за суб`єктивність: все ж таки 40 тисяч проаналізованих життєвих історій. Добровольців ще в 1993 році визначили в три вікові категорії: 18-39 років, 40-64 років і старше. Кожен учасник дослідження зобов`язався кожні п`ять років зв`язуватися з кураторами для того, щоб пройти серію тестів на настрій і якість життя.

Не секрет, що сміх продовжує життя, а позитивний настрій допомагає справлятися з проблемами. Так-то воно так, проте німецьке дослідження дало дещо несподіваний результат: виявилось, що саме респонденти, які з року в рік підтверджують своє «членство» в «армії» песимістів, успішніші і здоровіші. Вони рідше заробляють травми і хворіють, при цьому тривалість життя в цих рядах — довша.

Учені пояснюють закономірність тим, що песимісти більше часу витрачають на профілактику проблем, не покладаючись на випадок, про що б не йшла мова. При цьому додають: песимізм — це не завжди крайня похмурість і сумні думки, песимістом може бути і достатньо світла, не найпохмуріша людина, він просто буде перестраховуватися, вибираючи здоровий спосіб життя, безпечніші шляхи подорожей і т.д. Так, раніше вже проводилося дослідження, яке показало: песимістки худнуть швидше за оптимісток, а результат закріплюється краще. Секрет також виявився достатньо простим: песимістки, як виявилось, дотримуються дієти точніше, а фізичні вправи виконують ще більш краще, тому що не вірять, що одержать бажане так запросто.

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