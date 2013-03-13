Древній Марс був придатним для життя мікробів

Хімічні та мінералогічні дослідження зразків кам`яної породи, отриманих раніше марсоходом Curiosity, показали, що умови життя на стародавньому Марсі були сприятливі для мікроорганізмів, заявили фахівці НАСА, повідомляють РІА «Новости».

"Головне питання цієї місії: чи могло навколишнє середовище на Марсі бути придатним для життя. Тепер ми дізналися, що відповідь "так", - сказав Майкл Мейер, науковий керівник марсіанської програми НАСА.

Хімічні лабораторії SAM і CheMin на борту марсохода вивчали зразки, отримані ровером за допомогою його "дриля" - бурового пристрою - з глибини в кілька сантиметрів в кам`яних відкладеннях на дні прадавнього струмка в кратері Гейла. "Зразки, отримані з підповерхневого шару, дуже відрізняються від того, що ми бачили на поверхні", - зазначив на прес-конференції науковий керівник проекту Джон Гротцінгер.

Дані, зібрані марсоходом, показали, що ровер знаходиться в гирлі стародавньої річкової системи або в районі стародавнього озера, що висохло. Це в давнину вологе середовище не було ні надто кислотним, ні занадто солоним, ні занадто окисленим, щоб виключити можливість життя мікробів.

Було також виявлено присутність великої кількості глинистих мінералів, що виникли при взаємодії вулканічних мінералів, наприклад олівіну, з відносно прісною водою. Знайдені під час аналізів зразки різних типів сполук сірки могли служити джерелами енергії для мікроорганізмів, так само, як і мінерали, що відрізняються різним ступенем окислення. Фахівці НАСА вперше з такою визначеністю говорять про придатність для життя марсіанського середовища в минулому.