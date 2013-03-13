У Бразилії розбився двомоторний літак, загинули 10 осіб

Невеликий двомоторний літак, що виконував роль таксі, розбився на півночі Бразилії. Дев`ять пасажирів і пілот, які перебували на борту, загинули, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на агентство Франс Прес.

Літак, уламки якого було виявлено в штаті Пара, зник із радарів у ніч на середу за 500 кілометрів від столиці штату міста Белен. Повітряне судно марки Embraer належало компанії авіа-таксі Fretax, яка здійснювала перевезення пасажирів по регіону.

Загиблі були представниками будівельної компанії, яка споруджує гідроелектростанцію в регіоні.

Інші подробиці авіакатастрофи не повідомляються.