Йогурт - "ліки" від безсоння

Тепле молоко з медом є поширеним засобом, що допомагає боротися з безсонням. Проте німецькі фахівці в області харчування пропонують ще один варіант - знежирений йогурт і шоколад, повідомляють іноземні ЗМІ.

Ці продукти мають схожий ефект, який заспокоює нервову систему.

Протягом перших 15 хвилин йогурт і шоколад діють так само, як і молоко з медом, після чого ефект зникає. Розслаблюючу дію в молоці має триптофан, який підвищує рівень серотоніну. Наявність цукру також необхідно, а він міститься і в меді, і в шоколаді.

Цукор живить м`язи, покращує транспортування триптофану в мозок. Триптофан перетворюється в серотонін, гормон щастя, і людина заспокоюється.