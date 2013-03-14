У Росії звільнили заручників в астраханському коледжі

У Росії поліція звільнила чотирьох заручників, яких озброєний чоловік захопив сьогодні в рибопромисловому коледжі в Астрахані.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі управління МВС в Астраханській області.

«В результаті операції, проведеної співробітниками спецпідрозділу УМВС Росії в Астраханській області, чоловіка, який захопив і утримував заручників у будівлі Астраханського Волго-Каспійського рибопромислового коледжу, затримано. Всіх заручників звільнено. Потерпілих немає», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні невідомий чоловік захопив у заручники у Волго-Каспійському морському рибопромисловому коледжі 4 людей.

«Невідомий чоловік під погрожуванням предмета, схожого на пістолет, закрився в одній з навчальних аудиторій разом з двома співробітниками коледжу – викладачем і вахтером, а також двома учнями», - зазначили в поліції. У зловмисника була коробка з вибуховим пристроєм.