У Білорусі продукти з ГМО майже не потрапляють в торгівлю

У Білорусі генно-модифіковані продукти практично не потрапляють в торгову мережу.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це сьогодні на прес-конференції заявив керівник Національного координаційного центру біобезпеки Інституту генетики і цитології Національної академії наук Білорусі Сергій Дромашко.

«У Білорусі на зміст генно-модифікованих компонентів (ГМК) перевіряється соя і кукурудза, всі продукти, які з них виробляються, а також харчові добавки і дитяче харчування, виготовлені з використанням сої та кукурудзи», - відзначив С.Дромашко.

За його словами, з 2006 року спеціальна лабораторія при Національному координаційному центрі біобезпеки перевірила 18 тисяч зразків продукції, і ГМК були виявлені лише в 140 зразках.

«Більшість з цих зразків – соя і виготовлені з неї продукти. Таким чином, в середньому ГМК виявляються менш ніж у 0,8% всій продукції, причому останніми роками цей показник знижувався: у 2010 році – 0,26%, у 2011 році – 0,21%, у 2012 році – 0,13%. Аналогічні результати мають решта 17 білоруських лабораторій, які займаються перевіркою продукції на ГМК», - зазначив С.Дромашко.

Він відзначив, що продукція з генно-модифікованими компонентами підлягає обов`язковому маркуванню «Містить ГМО».

«Як правило, магазини не беруть на реалізацію таку продукцію – вона погано продається. Тому в основному продукти з ГМК йдуть на корм худобі. Дитяче харчування, виготовлене з використанням трансгенної сої, заборонене для реалізації в Білорусі», - наголосив С.Дромашко.

За його інформацією, що стосується інших продуктів, то вміст у них генно-модифікованих компонентів дуже маловірогідний, оскільки більш як 99% площ у світі, на яких вирощуються трансгенні рослини, зайняті кукурудзою, соєю, а також двома технічними культурами – ріпаком і бавовником.

«Наша лабораторія проводила моніторингові перевірки рису, томатів, картоплі, і жодного випадку наявності ГМО не було виявлено», - відзначив С.Дромашко.