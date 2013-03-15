Спортивні тренування розвивають інтелект

Якщо тренуватися щонайменше 4 рази на тиждень з дитинства, то можна збільшити показники мозкової активності до третини. Це допоможе запобігти розвитку деменції, пише The Daily Mail з посиланням на дослідження Королівського коледжу Лондона. Причому, в принципі, достатньо приділяти час хоч якійсь активності на зразок вигулу собак.

Понад 9000 осіб взяли участь у відповідному 40-річному дослідженні. За їх станом спостерігали з 11 років. Учасники відповідали на питання про рівень фізичного навантаження, проходили тести на пам`ять, увагу і здатність до навчання.

В результаті добровольці, які почали регулярно тренуватися ще в юному віці, до 50 років демонстрували хороші результати. Якщо фізична активність у чоловіка була більше чотирьох разів на тиждень, до 50 років мозкові показники знижувалися на третину менше у порівнянні з не тренировавшимися однолітками, а у жінок - менше на 25%.

Позитивний ефект спостерігався, навіть у людей, які займалися раз на тиждень (вдавалося загальмувати зниження розумових здібностей у середньому на 10%). Медики рекомендують витрачати на фізичні заняття по 30 хвилин п`ять разів на тиждень. Але це вдається не всім. Вчені заспокоюють: навіть незначний рівень активності корисний.