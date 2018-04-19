Чому японці такі стрункі і здорові?

Японська кухня є породженням географії Японії. Чим харчуватися людям, які живуть на невеликих кам`янистих островах в оточенні суворого моря? Це вам зовсім не Росія з неосяжними хлібними полями, полчищами курей і стадами корів. Проте в Японії чудово росте рис, а також навколо мешкає різна морська живність. Від цієї безвихідності і з`явилася традиційна японська кухня. У основі її лежать риба і рис, а також овочі, боби, морепродукти і фрукти.

Стандартний денний раціон жителя Японії виглядає приблизно таким чином:

- 300-400 г рису;

- 150-240 г фруктів;

- приблизно 270 г овочів;

- 120 г риби;

- 60 г бобів;

- 100 г молока;

- не більше за одне яйце;

- 2 ч.л. цукру;

- чоловіки зрідка випивають по 300-400 г пива.

У сумі виходить близько 1600-1800 ккал.

Велику частину енергії (близько 60%) японці одержують з вуглеводів. Також з їжі в їх організми поступають небагато жиру, здебільшого ненасичені рослинні, багато вітамінів групи B і C, а також фосфор і залізо.

Користь рису Японці постійно їдять рис (званий «гоханом») – до двох-трьох разів на день, причому невеликими порціями, а точніше навіть крихітними. Природно, харчуються вони не звичним для нас пропареним рисом, а клейкими сортами. Коли зерна розварюються, вони злипаються, утворюючи грудочки, які можна набирати паличками.

Приблизно на 7-8 відсотків рисове зерно складається з білків. Клейкий рис не містить «швидких» вуглеводів, які сприяють накопиченню жиру. Зате рис багатий калієм, що підтримує серцеву діяльність, і фосфором, цинком, кальцієм, залізом, йодом і вітамінами групи B. Як відомо, вони сприяють зміцненню нервової системи і поліпшенню стану волосся, шкіри і нігтів.

Під час варіння рис зазвичай не солиться. Замість солі використовують різноманітні гострі соуси. Гостро-солодкі і гостро-солоні соуси створюються з цукрової пудри, сої і овочевих приправ. Як приправи виступають практично всі японські городні і дикі рослини, наприклад, біла редиска дайкон, васабі, лотос, бамбук або адзино-мото. Останній переводиться, як «корінь смаку».

Кращим м`ясом є риба

Жителі Японії давно вже з`ясували, що майже всі морепродукти можна вживати в їжу: кальмарів, молюсків, крабів, восьминоги, морські водорості, креветок. Всі вони багаті фосфором і йодом. Коли в їжі міститься достатня кількість йоду, щитовидна залоза відмінно працює, а проблеми з нею нерідко викликають появу зайвої ваги. Традиційна японська кухня містить багато страв з океанської риби, найбільш корисної з якої є тунець, скумбрія і лосось.

Слід зазначити, що японці не смажать рибу і морепродукти. Вони злегка їх тушкують, готують на пару або подають майже в сирому вигляді. Одним з поширених способів знезараження риби є її замочування в оцті. В результаті такої обробки продукт не втрачає своїх цінних речовин і чудово засвоюється організмом.

У Японії не використовується таке поняття, як «основна страва». Слід знати, що розмір їстівних морепродуктів зазвичай невеликий, тому під час трапези японці з`їдають по декілька невеликих страв. Також тут відсутнє поняття «Узяти добавку».

Соєвий соус, соєве масло, соєвий сир

У традиційній японській кухні дуже поширений такий продукт, як боби, і особливо соя. Учені провели дослідження, яке дозволило довести, що соя має протираковий ефект, а жінкам вона особливо корисна.

Також соя є відомим джерелом рослинного білка (у соєвому борошні його більше 50%). Соєве масло містить велику кількість корисних елементів, таких як холин, вітаміни групи B і E, різні мінерали і лецитин, необхідний для нормального жирового обміну.

Традиційний сніданок в Японії нерідко включає «тофу» - сир з соєвого білка, що зовні нагадує сир. Соєві боби також використовуються для приготування в`язкої маси «мисо», для якої боби перемелюються, варяться, а для бродіння додаються дріжджі. Мисо використовують як основу для різних супів.

Гілочки і листочки

Японський стіл практично не може обійтися без овочів. Тут обійшлося без особливої екзотики: огірки, капуста, ріпа, редиска, картопля, баклажани, морква, салат. Багато страв готуються на риб`ячому жирі або рослинній олії.

Також японці їдять багато фруктів, причому будь-яких, які їм тільки вдається вирощувати в своєму не самому відповідному для цього кліматі. Для приготування популярного японського прохолодного напою кору використовують лід і фруктовий сироп. Проте головним напоєм японської кухні, зрозуміло, є зелений чай без цукру.

Хитрість в тому, що заварюється він не так, як звичайний чорний. Якщо його заварити традиційним для чорного чаю способом, зелений чай вийде гірким. Кипляча вода повинна контактувати з листям зеленого чаю не довше 20 секунд.

Як розпізнати справжню японську дієту?

Що ж собою представляють поширені японські, а вірніше лже-японські дієти? Виявити підробку зовсім нескладно: це не багатий різноманітними продуктами двотижневий цикл харчування. Правила достатньо строгі: чіткий список продуктів на кожен день і певна послідовність їх вживання. Але цей набір продуктів дуже далекий від японських традицій, оскільки в країні Сонця не сильно захоплюються м`ясом, кавою, куркою, яйцями, молочними продуктами. У деякі дні люди, що сидять на лже-японській дієті, повинні одержувати менше 15 г вуглеводів (головних джерел енергії). Що стосується японців, вони велику частину денних калорій одержують з вуглеводів, і перш за все, з рису. Ще так звана «японська дієта» містить дуже багато жирів (деколи до 60%), а також недодає організму людини майже всі найважливіші мікроелементи і вітамін C.

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