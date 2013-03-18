Найщасливіший час у житті жінки - 50 років

На думку вчених, перейшовши цей рубіж, жінка починає більше насолоджуватися сексом, взаєминами, благополуччям, повідомляє News.com.au з посиланням на опитування 1500 осіб 20-65 років.

Виявилося 49% дорослих жінок відчували себе щасливішими після 50 років. А більше чверті заявили, що мають найбільшу насолоду від сексу (мінімум кожна п`ята мала сексуальний контакт, щонайменше раз на тиждень; це показник, порівнянний з 20-річними жінками).

Також жінки старше 50 років були активнішими та активними, ніж жінки молодше (42% дорослих жінок за минулий рік почали ходити на заняття по Zumba, а 23% сподівалися зайнятися спортом в 2013 році; серед 20-річних таких було 16%). У групі самотніх жінок 11% з категорії "за 50" користувалися сайтами знайомств. Для порівняння: у категорії "за" таких було 15%.

А ось серед жінок, які перебували у шлюбі, майже 50% зізналися: після 50 вони почали якісніше проводити час з партнером. Примітно, що половина жінок цієї вікової групи продовжувала купувати сексуально привабливе білизна..

При цьому 93% опитаних не приховували того, що своєю поведінкою порушували звичаї, традиції, які передали їм матері. Дорослі жінки відчували свою близькість з дочками, а 64% вважали, що виросли дітей своїми друзями. 85% хотіли б бачити в ЗМІ більш успішний і активний образ жінки "за 50".