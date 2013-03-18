На дні Маріанського жолоба виявлено активні мікроорганізми

Група учених встановила, що на дні Маріанського жолоба - найглибшої точки світового океану - живе значна кількість активних мікроорганізмів.

Згідно з даними дослідження, оприлюдненого у науковому журналі Nature Geoscience, йдеться про примітивні одноклітинні мікроби, які ведуть більш активне життя, ніж їх родичі, що мешкають на менших глибинах.

Дослідники відзначають, що знайдені мікроорганізми живуть на мертвих рослинах і істотах, що опинилися на дні океанського жолоба, повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі.

Найглибша точка Маріанського жолоба - Безодня Челленджера - має глибину приблизно 11 тис. метрів. До її дна двічі в історії відправлялися наукові експедиції. У березні минулого року на дно западини спускався кінорежисер Джеймс Кемерон.