У ДТП постраждали понад 20 дітей

Понад 30 постраждалих, зокрема 22 дитини, були доставлені до лікарень Норвегії після масштабного ДТП на півдні країни.

Як повідомляє ІТАР-ТАСС, на ділянці траси, що з’єднує Осло з містами південного узбережжя, на виїзді з тунелю "Хем" зіткнулися понад 15 машин, зокрема шкільний екскурсійний автобус і декілька вантажівок. Завдяки роботі рятувальних і транспортних служб рух через тунель на даний момент відновлено.

За словами свідків, у районі склалися важкі погодні умови - мороз, що вдарив минулої ночі після відлиги, перетворив дорожнє полотно на льодову ковзанку. Крім цієї пригоди за сьогоднішній день у південних губерніях Естфолл і Акерсхус було зафіксовано п`ять ДТП, причиною яких стали слизькі дороги. Внаслідок зіткнення декількох машин у тунелі "Фолло" постраждали 7 осіб.