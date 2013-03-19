У 30% розлучень "винні" ...діти

У 30% розлучень в сім`ї винні безсонні ночі, викликані плачем дитини. Такі результати дослідження, проведеного британськими соціологами.

У дослідженні взяли участь 2 тис. подружніх пар, у яких недавно з`явилася дитина. Опитування показало, що молоді батьки сплять не більш як 6 годин, і постійно прокидаються вночі. Третина з тих, хто не зміг зберегти сім`ю, винять в цьому безсонні ночі, влаштовані маленькими дітьми. Майже кожен 10-й зізнався, що ігнорував крики власної дитини, сподіваючись, що на них відреагує чоловік або дружина.

Нагадаємо, раніше вчені із США довели, що саме сварки батьків є частою причиною неспокійного сну дітей (включаючи немовлят). З цього можна зробити висновок, що дитина, що плаче ночами, – лише привід для розлучення у пар, які не навчилися прислухатися один до одного.

likar.info