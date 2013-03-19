Арахіс корисний для серця

Відомо, що вживання солоних і смажених продуктів завдає шкоди судинам. Однак і тут є винятки з правил. Одним з них виявився солоний арахіс - популярна закуска до пива.

Фахівці з Американської серцевої асоціації (АСА) встановили, що смажений на маслі арахіс, не шкідливий, а навпаки - вельми корисний для серця, передає Globalscience.

Перш було прийнято вважати, що в солоному арахісі міститься дуже багато натрію, але насправді в арахісі натрію менше, ніж у шматку хліба. Так, наприклад, в 30 грамах солоних горішків перебуває не більше 119 мг натрію, що значно нижче сертифікаційного рівня АСА (140 мг).

Багато хто думає, що арахісове масло, на якому горіхи обсмажують, вельми калорійно, незважаючи на свою корисність. Проте перевірка показала зворотне: процес обсмажування аніскільки не підвищує у арахісі загальний вміст жиру.

В результаті, фахівцям АСА вдалося довести, що горіхи знижують ризик серцево-судинних захворювань у людей з підвищеним рівнем холестерину в крові. Крім того, арахіс рясніє корисними речовинами: у ньому є безхолестериновий білок (8 грамів білка на 30 грам горішків), вітамін Е, а також ніацин, калій і фолієва кислота.

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