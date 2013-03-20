На США обрушилася потужна буря з градом

Сильна буря з градом і поривчастим вітром обрушилася на південні райони США. Як повідомляє ІТАР-ТАСС із посиланням на місцеві ЗМІ, без енергопостачання залишилися понад 130 тис. будинків.

Негода зачепила, в основному, штати Міссісіпі, Алабама і Джорджія. У Міссісіпі град розміром зі бейсбольний м`яч пробивав дахи будинків і скло автомобілів. У Алабамі сильний вітер ламав крони дерев і обривав лінії електропередач.

У Джорджії кілька людей загинули - один у ДТП, інший - внаслідок падіння дерева на машину, в якій він перебував. У свою чергу над штатом Теннессі пронеслися щонайменше два торнадо.

Наразі у владі холодного циклону перебуває практично все Східне узбережжя США. Так, у Нью-Йорку пройшов сильний снігопад - виключно рідкісне явище для найбільшого американського мегаполісу в середині березня. Минулого року в цей час температура повітря в місті становила близько 25 градусів.

У штатах Нью-Йорк, Массачусетс і Коннектикут через сильний снігопад закрито багато шкіл.

Джерело: http://www.itar-tass.com/c21/680670.html