У ПАРЄ обговорять зловживання при позбавленні батьківських прав
Соцслужби перевищують повноваження
Народний депутат від Партії регіонів Володимир Пилипенко став доповідачем Парламентської Асамблеї Ради Європи щодо зловживань при позбавленні батьківських прав.
Як повідомили УНІАН у Представництві України при Раді Європи, відповідне рішення було ухвалено 19 грудня на засіданні Правового комітету ПАРЄ у Парижі.
В.Пилипенко готуватиме доповідь під назвою «Перевищення повноважень членами соціальних служб країн-членів Ради Європи при прийнятті рішення щодо позбавлення батьківських прав».
Як уточнили у Представництві України при РЄ, необхідність підготовки такої доповіді зумовлена зростанням кількості повідомлень про випадки перевищення повноважень соціальними службами у країнах-членах Ради Європи, про позбавлення батьківської опіки без надання належних доказів. Зокрема, це стосується сімей іммігрантів.