У ПАРЄ обговорять зловживання при позбавленні батьківських прав

Народний депутат від Партії регіонів Володимир Пилипенко став доповідачем Парламентської Асамблеї Ради Європи щодо зловживань при позбавленні батьківських прав.

Як повідомили УНІАН у Представництві України при Раді Європи, відповідне рішення було ухвалено 19 грудня на засіданні Правового комітету ПАРЄ у Парижі.

В.Пилипенко готуватиме доповідь під назвою «Перевищення повноважень членами соціальних служб країн-членів Ради Європи при прийнятті рішення щодо позбавлення батьківських прав».

Як уточнили у Представництві України при РЄ, необхідність підготовки такої доповіді зумовлена зростанням кількості повідомлень про випадки перевищення повноважень соціальними службами у країнах-членах Ради Європи, про позбавлення батьківської опіки без надання належних доказів. Зокрема, це стосується сімей іммігрантів.