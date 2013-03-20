У Нігерії перевернувся човен зі 166 пасажирами
15:08, 20 березня 2013Зарубіжні новини
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Десятки загиблих
Біля узбережжя Нігерії перекинувся човен, на борту якого перебувало 166 людей.
Рятувальники повідомили, що вони дістали з води десятки тіл, повідомляє ВВС Україна.
На даний час відомо лише про двох людей, яким вдалося врятуватися. Це жінка і хлопчик, яких врятували місцеві рибалки.
Рятувальна операція триває.
Дерев’яне судно пливло з південно-східної Нігерії до Габону, це популярний маршрут для торгівлі.
Нещасні випадки з суднами у Нігерії є частим явищем через недотримання правил безпеки та перевантаженість пасажирами.
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