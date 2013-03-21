«Літаючому госпіталю» Ан-148 присвоєно ім'я Покришкіна

Першому українсько-російському літаку-госпіталю Ан-148ЕМ присвоєно ім`я легендарного радянського аса, тричі Героя Радянського Союзу Олександра Покришкіна.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Воронізького акціонерного літакобудівного товариства.

19 березня відбувся другий приймально-здавальний політ літака Ан-148ЕМ, виробленого на ВАЛТ для МНС РФ. Машина піднялася із заводського аеродрому і перебувала у повітрі більше трьох годин. Проліт пройшов у штатному режимі, підтвердивши закладені при виготовленні літака технічні вимоги.

«Представники замовника оцінювали працездатність низки систем відповідно до льотної програми. Зокрема, проводилася перевірка швидкісних характеристик літака при відриві від смуги з максимальною злітною вагою. Крім того, оцінювалися параметри стійкості і керованості літака у режимі автопілоту», - сказав керівник програми Ан-148 на ВАТ «ВАЛТ» Ігор Абрамов.

Ан-148ЕМ одержав фірмові кольори відомства. На бортах і мотогондолах нанесено помаранчево-сині смуги і пізнаванний фірмовий знак МНС – «біла зірка надії і порятунку».

Програма льотних випробувань першого літака Ан-148ЕМ проводиться за схемою 6+3+6 (пред`явницькі – сертифікаційні – приймально-здавальні). Салон Ан-148ЕМ має п`ять конвертованих варіантів з різним поєднанням пасажирських місць і медичних модулів. Програма сертифікаційних випробувань передбачала оцінку конструктивних змін і можливості виконання спеціальних завдань, які висував замовник, – МНС Росії.

Процедура сертифікації літаючого госпіталю проводилася Авіаційним регістром Міждержавного авіаційного комітету. У польотах перевірялися працездатність медичних модулів, кисневого обладнання, виконувалися виміри полів температури за системою кондиціонування. На відміну від серійної пасажирської версії Ан-148, літаючий госпіталь має низку додаткових функцій. Зокрема, супутниковий зв`язок і доступ до Інтернету.

Оснащення сучасного варіанту літаючого госпіталю корінним чином відрізняється від попередніх. Кожний медичний модуль на Ан-148ЕМ має повний набір новітнього складного і дорогого медичного обладнання, яке дозволяє у польоті контролювати стан постраждалого і проводити терапевтичні процедури.

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році ВАТ «ОАК» перемогло в аукціоні на поставки МНС РФ двох літаків Ан-148. Згідно з контрактом між ОАК і МНС виконавцем замовлення було визначено ВАТ «ВАЛТ».

У цеху остаточного складання ВАЛТ перебуває другий Ан-148ЕМ. Ввести до ладу два літаки Ан-148ЕМ Міністерство з надзвичайних ситуацій РФ має намір у 2013 році.

ВАТ "ВАЛТ" виробляє далекомагістральні широкофюзеляжні літаки сімейства Іл-96 (Іл-96-300, Іл-96-400Т), регіональні літаки Ан-148, агрегати для літаків SSJ-100, а також надає послуги з ремонту і післягарантійного обслуговування авіаційної техніки. Триває співпраця з європейським концерном Airbus, а також з ДП "Антонов" (Україна), де здійснюється випуск літаків Ан-148 і Ан-158 українського складання.