Японські вчені виявили ген, що регулює накопичення жиру

Японські фахівці стверджують, що виявили ген, який регулює накопичення жиру в організмі.

Як передає ІТАР-ТАРС, це відкриття, ймовірно, допоможе в розробці препаратів, що перешкоджають появі зайвої ваги, діабету й метаболічного синдрому.

Відкриття, як повідомляє сьогодні токійська преса, зробила група дослідників університету Осака на чолі з професором імунології Сідзуо Акіра. В ході експериментів на лабораторних мишах вони встановили, що в печінці, селезінці й інших органах є імунні клітини, які з`являються в результаті дії особливого гена, - Trib1. Як виявилось, вони відповідають не лише за імунітет, але й за накопичення жиру.

У мишей, яким блокували дію гена Trib1, підвищувався вміст шкідливого холестерину в крові, збільшувалися жирові відкладення, розвивався діабет. Група професора С.Акіра вважає, що в організмі людини, судячи з усього, відбуваються схожі процеси. Тепер дослідники з університету Осака мають намір детально вивчити механізм накопичення й розподілу жиру, щоб надалі вийти на розробку відповідних препаратів.

itar-tass.com