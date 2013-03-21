Тихоокеанська тріска - протираковий продукт

Учені виявили білок, що міститься в тихоокеанській трісці (біоактивний поліпептид), який здатний заблокувати метастази ракових пухлин, зокрема, раку простати.

Керівник дослідження, доцент Хафіз Ахмед з медичної школи університету Меріленда відзначив, що розуміння принципу роботи продуктів, що мають протипухлинну активність, – важлива галузь дослідження. Це дозволить розвивати харчові продукти з протираковими і імунотерапевтичними властивостями.

Нагадаємо, раніше американські учені прийшли до висновку, що споживання зелених овочів знижує ризик розвитку деяких видів раку.

likar.info