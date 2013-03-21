ЮНІСЕФ закликає уряди поліпшувати якість води

Напередодні Всесвітнього дня води Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) закликає уряди, недержавні організації і звичайних громадян приділяти увагу поліпшенню якості води та санітарно-гігієнічних умов.

Як йдеться у переданій УНІАН заяві ЮНІСЕФ, у всьому світі близько 2000 дітей у віці до п`яти років помирають щодня від шлунково-кишкових захворювань, з них близько 1800 смертей пов’язані з водою та санітарно-гігієнічними умовами.

"Іноді ми так багато уваги приділяємо великим числам, що не бачимо людських трагедій, які лежать в основі статистичних показників", - зазначив керівник глобальних програм ЮНІСЕФ з поліпшення якості води та санітарно-гігієнічних умов Санджай Вйесекера.

"Якщо 90 шкільних автобусів, заповнених дітьми з дитсадків розбивалися б кожен день, при тому що ніхто не виживав би, то світ звернув би на це увагу. Але це саме те, що зараз відбувається кожен день через погану якість води та санітарно-гігієнічних умов», - додав він.

Майже 90 відсотків смертей дітей від шлункових захворювань безпосередньо пов`язані із забрудненою водою, відсутністю каналізації або антисанітарією. Незважаючи на те, що глобально населення зростає, кількість цих смертей суттєво зменшилась за останнє десятиліття з 1,2 млн. у 2000 році до 760 000 у 2011 році. Проте ЮНІСЕФ вважає, що це занадто великий показник.

Дані ЮНІСЕФ щодо дитячої смертності свідчать, що близько половини смертей дітей у віці до п`яти років припадають на п`ять країн: Індія, Нігерія, Демократична Республіка Конго (ДРК), Пакистан і Китай. У двох країнах – в Індії (24 відсотків) та в Нігерії (11 відсотків) – помирає більше третини дітей від усієї загальної кількості смертей дітей до п’яти років у світі. Ці країни мають велике населення і низьку якість води та каналізації.

З 783 млн осіб по всьому світу, які не мають питної води, 119 мільйонів мешкає у Китаї; 97 мільйонів - в Індії; 66 мільйонів - у Нігерії; 36 мільйонів - у ДРК; і 15 мільйонів - в Пакистані.

Дані щодо санітарно-гігієнічних умов - ще гірші. Ті, хто живуть в антисанітарних умовах в цих країнах, це - 814 мільйонів людей в Індії, 477 млн в Китаї, 109 млн у Нігерії, 91 мільйон у Пакистані та 50 мільйонів у ДРК. Поліпшення водопостачання та каналізації буде значно сприяти зниженню дитячої смертності в цих країнах.

С.Вйесекера підкреслив: "Ці цифри шокують, але це реальне життя реальних дітей. Кожна дитина важлива. Кожна дитина має право на здоров`я, право на життя, право на майбутнє, таке гарне, як ми тільки можемо зробити. Якщо наші організації не будуть думати щодня про маленьких дітей, ми не досягнемо успіху".

Він зазначає, що значний прогрес, якого вже досягнуто з 1990 року, доводить, що за наявності політичної волі, інвестицій, справедливості та досягнення майже недосяжного, кожна дитина повинна мати можливість отримати доступ до питної води та санітарії.

*** Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) є світовим лідером із захисту прав та інтересів дітей. Фонд працює у понад 190 країнах світу заради захисту й підтримки дітей з моменту їх народження і до початку дорослого життя. Програми Фонду фінансуються з добровільних внесків фізичних осіб, компаній, закладів та урядів. Представництво Фонду в Україні відкрито у 1997 році.