Кава подовжує життя

Професор Герасімос Сіасос з Медшколи Афінського університету досліджував зв`язок кави, тривалості життя і роботи ендотелію. Ендотелій - клітини, які вистилають судини. Вони виробляють сполуки, важливі для контролю згортання крові, регулювання тонусу і артеріального тиску, фільтраційної функції нирок, скоротливої активності серця і метаболічного забезпечення мозку.

Були взяті зразки клітин у 673 остров`ян старше 65 років. З цієї групи в довільному порядку обрали 71 чоловіка і 71 жінку. У них аналізували тиск, наявність діабету, раціон, спосіб життя і роботу ендотелію. Учені перевірили всі типи кави, які пили учасники. 87% з них пили варений грецький кави.

Виявилося, любов до даного типу кави давала поліпшену роботу ендотелію. Навіть у людей з високим тиском грецька кава дозволяв ендотелію нормально функціонувати, не впливаючи на тиску. За словами фахівців, у цій каві безліч поліфенолів і антиоксидантів. Притому, в ній помірна кількість кофеїну.