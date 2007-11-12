Прес-конференція на тему: ”Цукровий діабет - життя повноцінне чи виживання. Обговорюємо проблему у переддень Всесвітнього дня діабету”. Ініціатор - ВГО ”Український діабетичний союз”. Теми: 14 листопада – Всесвітній день діабету. Населення України - 47 млн.; зареєстровано хворих на цукровий діабет - 1 млн.; реально їх більше 2 млн. Серед населення планети 177 млн. людей з діабетом, в 2025 році ця цифра подвоїться. В Україні діє Комплексна програма ”Цукровий діабет” (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефони: 566-23-46, 8 (097) 353 50 80. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.