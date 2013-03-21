Післяпологова депресія небезпечніша, ніж вважалося

Післяпологова депресія – проблема кожної сьомої молодої мами. Про це свідчать результати дослідження, опублікованого в журналі JAMA Psychiatry. Таким чином, післяпологова депресія є поширенішим явищем, ніж вважалося раніше.

22% жінок знаходяться в пригніченому стані навіть через рік після пологів, показало опитування за участю 10 тис. матерів. При цьому кожна друга жінка недооцінює ризики, які пов`язані з цим неврологічним розладом. Такий стан шкодить здоров`ю матері і малюка. Виявилось, що майже кожна п`ята жінка з післяпологовою депресією розглядала можливість заподіяти собі шкоду.

Автори роботи рекомендують всім майбутнім мамам ще до пологів проконсультуватися з лікарем про своє психічне здоров`я.

likar.info