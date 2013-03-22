У Канаді близько 100 осіб постраждали через сніг і ожеледицю

Близько 100 осіб постраждали у результаті серії автомобільних аварій на обмерзлій і вкритій снігом автомагістралі в провінції Альберта на заході Канади.

Як повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі, 22 постраждалі потребували госпіталізацію, близько 80 осіб отримали легкі поранення, один - серйозні травми.

Під час найбільшої аварії - поблизу міста Едмонтон - зіткнулися близько 100 автомобілів. Як повідомляє «Франс прес» з посиланням на місцеву поліцію, через завірюху в провінції сталися ще 130 дорожніх подій, в одній з яких загинули три людини.

Після інциденту поліція перекрила частину великої автомагістралі між Едмонтоном і Калгарі.